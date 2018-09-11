Самарский политех вновь в списке ведущих вузов страны

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Рейтинговое агентство RAEХ в четвертый раз подготовило рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям. Самарский политех в списке топ-50 вузов в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки» занял 23-ю строчку.Агентство уточняет, что рейтинги отражают результат оценки вузов участниками опросов, проведенных агентством RAEX в 2016–2018 годах. Учитывались мнения респондентов о качестве образования, востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. В опросах принимали участие представители академического и научного сообщества, представители компаний-работодателей, а также студенты и выпускники. Общее количество респондентов превысило 60 тысяч человек.В 2018 году RAEX впервые предложило студентам российских вузов детально оценить образовательные учреждения, в которых они обучаются. Опрос показал: большинство респондентов-«технарей» из вузов, входящих в топ-50, назвали главными преимуществами качество фундаментального образования (75% респондентов оценили его положительно) и уровень подготовки по прикладным направлениям (70% положительных оценок).Рейтинговое агентство WHITE SQUARE JOURNAL (WSJ) также обнародовало рейтинг 100 лучших вузов страны, который был составлен на основе данных из открытых источников. Здесь учитывались мнения студентов и выпускников вузов, экспертная оценка качества образования, репутация вуза. Опорный университет в этом списке занял 56-ю позицию, сообщает пресс-служба вуза.