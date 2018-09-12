Самарских школьников проверят на знание английского языка
12 сентября 2018 12:55
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Школьники и их родители Самарской области могут зарегистрироваться на крупнейшую образовательную онлайн-олимпиаду по английскому языку Skyeng Super Cup Аutumn 2018, которая пройдет с 11 сентября по 3 ноября и объединит 150 000 российских детей со 2 по 11 класс;
По результатам олимпиады прошлого сезона Skyeng Super Cup Winter 2018 школьники (5-11 классов) Самарской области показали, что знают английский язык на 64,4 балла - это выше, чем в среднем по стране. В рейтинге регионов России по среднему баллу Приволжский Федеральный округ занял четвертое место, уступив ЦФО (61,7 балла), Северо-Кавказскому ФО (61,7 балла) и Уральскому ФО (61,3 балла);
С этого сезона Skyeng Super Cup проводится и для младших школьников со 2 по 4 класс. Для них были разработаны специальные задания, которые проверяют знание английского языка через компьютерную игру;
Олимпиада Skyeng Super Cup для учеников 5-8 классов также будет проводиться по-новому. Для участников созданы особые задания, которые научат детей необходимым навыкам 21 века: находить нестандартные решения, проявлять творческий интеллект, цифровое и дизайн — мышление.
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