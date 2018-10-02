Самарских школьников научат создавать IT-стартапы
2 октября 2018 12:55
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18-19 октября на базе Самарского политеха открывается «Венчурный Акселератор» ‒ образовательный проект, участники которого узнают о правилах работы на венчурном рынке. Школьники Самары и Тольятти научатся создавать с нуля технологичные стартапы и привлекать инвестиции. Уникальность проекта в его доступности для всех социальных слоев. Мероприятия бесплатны для учащихся.
«Венчурный Акселератор» ‒ совместный проект СамГТУ и венчурного инвестора Александра Румянцева. Проект реализуется при поддержке регионального министерства образования и науки и департамента информатизации и коммуникаций Самарской области. Программа начнется с марафона мотивационных лекций, которые пройдут с 18 по 19 октября в первом корпусе Самарского политеха (ул. Первомайская, 18) и 18 октября на площадке технопарка «Жигулевская долина». На встречи приглашены более 5 тысяч школьников 7 ‒ 11 классов.
На примере зарубежного и российского опыта школьники узнают, как придумать идею и превратить ее в стартап. Своими историями успеха поделятся представители опорного университета и создатели «Венчурного Акселератора», предприниматели из Поволжья, доказавшие, что в бизнесе нет возрастных ограничений и непреодолимых барьеров. Яркий пример ‒ сервис по изучению русского языка «Как правильно», который придумал и создал 10-классник из Татарстана Азат Хасаншин. Несмотря на довольно юный возраст, школьник уже успел привлечь в свой проект инвестиции, и на сегодняшний день его стартап оценивается в 5 млн рублей.
После участия в мотивационных лекциях школьники получат доступ к онлайн-платформе, где начинающим предпринимателям расскажут о том, как найти идею для IT-проекта и претворить ее в жизнь. Курс начнется с уроков по мотивации и формированию идеи. Во время обучения ребята смогут определить проблему, создать решение, протестировать свои гипотезы на реальных пользователях, посчитать экономику продукта и сформировать предложение для инвестора. Занятия в акселераторе продлятся чуть больше месяца. В финале всех участников ждет презентация проектов перед экспертами и инвесторами. Авторы самых проработанных идей получат от организаторов ценные призы. Приз за первое место – ноутбук.
Образовательная программа «Венчурный Акселератор» разработана практикующими предпринимателями и экспертами венчурного рынка. Среди авторов доцент кафедры инновационных проектов в ВШКУ РАНХиГС Андрей Тамбовцев, директор по маркетингу образовательных программ, доцент НИУ ВШЭ Маргарита Зобнина, основатель LinguaLeo.com Айнур Абдулнасыров, директор по стратегии и анализу компании Mail.Ru Group Александр Горный и др. По идее авторов курса, «Венчурный Акселератор» должен помочь молодежи попробовать себя в роли IT-предпринимателей и проверить свои способности.
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