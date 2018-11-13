Самарских школьников научат делать осознанный выбор

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Этой осенью учиться пошли не только школьники, но и преподаватели — 6 октября в Самаре для них стартовала профориентационная программа “ЛюбиДелай”. Программа разработана командой Smart Course и, реализуется в Самаре Фондом Арконик при поддержке департамента образования г. Самары и Агентства Стратегических Инициатив (АСИ).Программа продлится 6 месяцев, в течение которых преподаватели примут участие в образовательных сессиях, направленных на развитие у учеников навык осознанного выбора.Первая обучающая сессия прошла 6-7 октября, среди участников — более 45 преподавателей из 17 самарских школ. Педагоги получили учебный план, методические и другие материалы, необходимые для школьников и родителей, по которым уже начали работу в образовательных учреждениях городаДанная программа направлена на работу со старшеклассниками и помогает им в развитии навыка самоопределения, а также расширяет карту знаний о современных профессиях. Программа “ЛюбиДелай” прошла апробацию и применяется в более 100 школах Москвы. Продукты на основе модели 5ШОВ вошли в топ-20 практик наставничества АСИ и получили рекомендации экспертов ФИРО и МПГУ.Фото pixabay.com