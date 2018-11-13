Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре представят лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» 2018 года
В Самаре представят лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» 2018 года
В Самаре начался набор групп на занятия адаптивной физкультурой и гимнастикой
В Самаре начался набор групп на занятия адаптивной физкультурой и гимнастикой
Часть Ташкентской передадут обратно в собственность Самары до конца года
Часть ул. Ташкентской передадут обратно в собственность Самары до конца года
Количество ДТП на переездах Куйбышевской магистрали за 10 месяцев 2018 года снизилось на треть
Количество ДТП на переездах Куйбышевской магистрали за 1 0 месяцев 2018 года снизилось на треть
Вслед за министром здравоохранения сменился и директор самарского фонда обязательного медстрахования
Вслед за министром здравоохранения сменился и директор самарского фонда обязательного медстрахования
В Куйбышевском районе Самары горела крыша дома
В Куйбышевском районе Самары горела крыша дома
Семинар по реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» пройдет в Самаре
Семинар по реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» пройдет в Самаре
Крупный пожар в Тольятти: Горели пиломатериалы в ангаре на 300 м2.
Крупный пожар в Тольятти: Горели пиломатериалы в ангаре на 300 м2
сегодня  Вторник, 13 ноября, 14:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/11:
USD 67.52
0.67
EUR 76.09
0.28
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

Самарских школьников научат делать осознанный выбор

13 ноября 2018 10:46
120
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
А преподавателей научат помогать школьникам в выборе будущей профессии.

Этой осенью учиться пошли не только школьники, но и преподаватели — 6 октября в Самаре для них стартовала профориентационная программа “ЛюбиДелай”. Программа разработана командой Smart Course и, реализуется в Самаре Фондом Арконик при поддержке департамента образования г. Самары и Агентства Стратегических Инициатив (АСИ).

Программа продлится 6 месяцев, в течение которых преподаватели примут участие в образовательных сессиях, направленных на развитие у учеников навык осознанного выбора.

Первая обучающая сессия прошла 6-7 октября, среди участников — более 45 преподавателей из 17 самарских школ. Педагоги получили учебный план, методические и другие материалы, необходимые для школьников и родителей, по которым уже начали работу в образовательных учреждениях города

Данная программа направлена на работу со старшеклассниками и помогает им в развитии навыка самоопределения, а также расширяет карту знаний о современных профессиях. Программа “ЛюбиДелай” прошла апробацию и применяется в более 100 школах Москвы. Продукты на основе модели 5ШОВ вошли в топ-20 практик наставничества АСИ и получили рекомендации экспертов ФИРО и МПГУ.

Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
13 ноября 2018  14:18
Часть Ташкентской передадут обратно в собственность Самары до конца года
Часть ул. Ташкентской передадут обратно в собственность Самары до конца года
Уже отремонтированные участки Ташкентской останутся на балансе регионального Минтранса. Социум
9
13 ноября 2018  13:18
Семинар по реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» пройдет в Самаре
Семинар по реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» пройдет в Самаре
В мероприятии примут участие представители региональных органов власти, эксперты федерального уровня. Социум
73
13 ноября 2018  12:51
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета Федерации профсоюзов Самарской области
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета Федерации профсоюзов Самарской области
Сегодня Федерация профсоюзов Самарской области объединяет более 600 тыс.человек. Социум
97
Весь список

Здравоохранение
13 ноября 2018  10:50
Учёные рассказали, какая пневмония самая опасная
Учёные рассказали, какая пневмония самая опасная
Кардиологи выдвинули теорию, согласно которой микробы вызывают крупный воспалительный процесс в сосудах сердца. Здравоохранение
110
12 ноября 2018  17:30
В Отрадном пройдет выездной прием граждан по вопросам инвалидности детей
В Отрадном пройдет выездной прием граждан по вопросам инвалидности детей
На прием приглашаются родители и иные законные представители детей. Здравоохранение
256
12 ноября 2018  16:45
Студенты самарского института культуры примут участие в донорской акции
Студенты самарского института культуры примут участие в донорской акции
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Здравоохранение
284
Весь список
Новости медицины
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
173
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
274
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
216
Весь список
Туризм
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
459
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
359
22 октября 2018  13:03
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
475
Весь список
Образование
13 ноября 2018  10:46
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
А преподавателей научат помогать школьникам в выборе будущей профессии. Образование
116
13 ноября 2018  10:09
Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета
Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета
Аттестация проходит в обезличенном виде в рамках госпрограммы по повышению качества образования в России. Образование
161
12 ноября 2018  22:02
Депутат Госдумы Александр Хинштейн встретился с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой
Депутат Госдумы Александр Хинштейн встретился с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой
Стороны обсудили проблемы обеспечения безопасности школ. Образование
224
Весь список

Культура
13 ноября 2018  09:39
В Самаре состоится третья встреча книжного клуба на французском языке.
В Самаре состоится третья встреча книжного клуба на французском языке
Вход свободный при наличии уровня языка. Культура
138
12 ноября 2018  17:19
На площади Куйбышева в Самаре установят новую 26-ти метровую елку с медиагирляндами
На площади Куйбышева в Самаре установят новую 26-ти метровую елку с медиагирляндами
Главный волшебник страны – Дед Мороз из Великого Устюга - приедет в Самару 21 декабря.  Культура
333
10 ноября 2018  23:36
Маэстро Валерий Гергиев в эти выходные даёт целых три концерта в Самаре.
Дмитрий Азаров - Валерию Гергиеву: «Виват, маэстро!»
Маэстро Валерий Гергиев в эти выходные даёт целых три концерта в Самаре.  Культура
846
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
221
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
599
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1609
Весь список


Видео
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
250
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
747
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
815
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
790
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
821
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
691
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
663
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
690
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1106
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1462
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1529
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2648
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет семинар по повышению производительности труда
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
Самарский зоопарк приглашает на праздник День матери
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные