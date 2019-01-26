Самарских школьников и студентов приглашают принять участие в Конкурсах Франкофонии
26 января 2019 09:31
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Альянс Франсез Самара приглашает школьников и студентов в возрасте от 7 до 25 лет принять участие в Конкурсах Франкофонии.
В рамках года театра впервые будет организован конкурс монологов на французском языке.
В категории 18-25 лет главный приз - поездка во Францию.
Подача заявок до 10 марта.
Положение конкурса вы можете найти на сайте.
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