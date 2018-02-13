Самарские школьники смогут спроектировать «умные дома» и выиграть обучение в Москве

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ПАО «МТС» сообщает о проведении очного этапа отбора конкурса «Робостанция» проекта «Поколение М». Все желающие смогут собрать собственного робота на тему «умный дом» под руководством опытного педагога и получить шанс отправиться в Москву на обучение.Отбор состоится в рамках первого дня робототехнического фестиваля «Робофест-Приволжье», который пройдет в самарском ТРК «Московский» с 16 по 18 февраля 2018 года. Любой ребенок в возрасте 6-14 лет, интересующийся технологиями и робототехникой, сможет придумать и спроектировать робота на бесплатных мастер-классах от «Поколения М», сделать видеопрезентацию своего проекта и загрузить ролик на сайт pokolenie.mts.ru. Итоги регионального отбора будут подведены в финале первого дня мероприятия. Все участники регионального этапа «Робостанции» автоматически проходят в федеральный этап конкурса, главный приз в котором – обучение в настоящей Робошколе в Москве.Очный этап отбора «Робостанции» состоится 16 февраля 2018 года с 11 до 16 часов по адресу Московское шоссе, 18 км, д.25 (ТРК «Московский»).