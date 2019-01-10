Самарская сельхозакадемия станет Аграрным университетом
10 января 2019 13:50
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Самарская государственная сельскохозяйственная академия станет Аграрным университетом, сообщил в twitter директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений МСХ РФ Роман Некрасов.
«Самарская государственная академия получит статус Аграрного университета! Горд за свою Alma Mater!», - пишет Роман Некрасов.
Вуз был организован в 1919 году, готовит специалистов для сельского хозяйства, пишет АиФ Самара.
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