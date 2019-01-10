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Новости /  Общество /  Образование  

Самарская сельхозакадемия станет Аграрным университетом

10 января 2019 13:50
131
Самарская сельхозакадемия станет Аграрным университетом
Вуз был организован в 1919 году.

Самарская государственная сельскохозяйственная академия станет Аграрным университетом, сообщил в twitter директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений МСХ РФ Роман Некрасов.

«Самарская государственная академия получит статус Аграрного университета! Горд за свою Alma Mater!», - пишет Роман Некрасов.

Вуз был организован в 1919 году, готовит специалистов для сельского хозяйства, пишет АиФ Самара.

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