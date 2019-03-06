Школьников из Самары бесплатно подготовят к перечневым олимпиадам и проектно-исследовательским конкурсам

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Учащиеся 6-8 классов из Самары пройдут углубленную предметную подготовку на базе школы «Летово» со 2 по 11 мая 2019 года. Ведущие учителя страны в течение недели будут работать с ребятами по 9 направлениям: математика, история, лингвистика, география, химия, биология, экономика, а также робототехника и программирование. Организатором «Майских школ» является некоммерческий образовательный проект Школа «Летово» совместно с партнерами: Центром педагогического мастерства, НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова и другими вузами. Участие бесплатно и возможно исключительно на конкурсной основе. Подать заявку на участие можно на сайте mayschools.letovo.ru«Майские школы» — новый образовательный проект, направленный на подготовку российских талантливых школьников со всей России 6-8 классов к олимпиадам, входящим в перечень РСОШ, а также к проектно-исследовательским конкурсам на всероссийском и международном уровне. В насыщенной программе недели: интенсивная предметная подготовка, лекции, практические занятия, профориентационные мастер-классы, так и общение со сверстниками, занятия творчеством и спортом и, конечно, работа над soft-skills — коммуникативными, лидерскими, командными и творческими.Идеи «Майских школ» созвучны основным положениям национального проекта «Образование» и государственной повестке по работе с одаренными детьми. Стратегическая цель в долгосрочной перспективе — обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования. Согласно нацпроекту, к 2024 году школьники России должны занять место не ниже 10-го в рейтинге стран-участниц сравнительного международного исследования PISA.Среди преподавателей «Майских школ» — ученые и профессора из ведущих российских вузов, тренеры российских и международных предметных сборных, а также учителя, подготовившие 100 победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад.«Главная особенность майской школы — ее доступность. Это, безусловно, филантропический проект, направленный на выявление и развитие способных детей со всей России. Наша главная идея — поддержать концепцию доступного качественного образования, повысить конкурентоспособность российских школьников на международной арене, подготовив их к победам на интеллектуальных конкурсах» — рассказывает директор Школы «Летово», главного организатора проекта.Чтобы стать участником «Майских школ» необходимо будет пройти отбор, но сначала — подать заявку на сайте mayschools.letovo.ru до 15.03.19.