Школьники Самарской области приняли участие в проекте по профориентации в сфере IT

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В среду, 15 августа 2018 года, в детском центре «Березки» (г. Новокуйбышевск) прошло итоговое мероприятие проекта по профориентации школьников в период летних каникул.Программа стартовала в 2011 году. Уже восьмой год подряд сотрудники департамента информационных технологий и связи Самарской области и представители интернет-провайдеров («МегаФон», «Ростелеком», «МТС») выезжают в детские оздоровительные лагеря Самарской области с серией презентаций и семинаров. За этот период в программе приняли участие почти 14 000 школьников.Во время летних каникул ребята имели возможность не просто хорошо отдохнуть, но и узнать много интересного. Специалисты департамента помогали школьникам определиться с выбором средних специальных и высших учебных заведений для получения востребованных на рынке труда IT-специальностей.Операторы, в свою очередь, рассказывали молодому поколению о правилах поведения во Всемирной паутине, основах защиты персональных данных, о существующих видах угроз, способах их распространения и методах борьбы с ними. Особое внимание уделялось правилам поведения в социальных сетях и психологической защиты от негативных воздействий и агрессии. Занятия проходили в игровой форме.В 2018 году в проекте были задействованы 12 летних оздоровительных лагерей, в которых порядка 1500 ребят смогли познакомиться со всеми новинками в области информационных технологий и мобильной связи.Пятый год подряд в проекте по профориентации школьников также принимали участие и представители проекта «Инженерная сила», основной целью которого является содействие популяризации инженерно-технических профессий, в том числе в области робототехники, среди детей и молодежи, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com