Российские школы планируют отказаться от бумажных учебников
20 июня 2018 12:58
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Министерство просвещения предлагает отказаться от традиционных учебников в школах. Изменения рассматриваются в рамках проекта «Цифровая школа». Преполагается, что у учеников будут «сертифицированные в установленном порядке устройства персонального доступа», сообщает "ФедералПресс".
Также у учеников появится возможность дистанционно участвовать в обучении. В медицинские кабинеты установят взаимодействие «в электронном виде» с детскими поликлиниками. Бюджет проекта может составить 507,3 млрд руб. Также уточняется, что изменения произойдут к концу 2020 года и коснутся учебников 11 класса, пишет РБК.
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