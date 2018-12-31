"Российская электронная школа" сделает образование более доступным в сельских школах
31 декабря 2018 09:53
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По её словам, почти треть школ страны обратили внимание на данный ресурс и начали им пользоваться. На онлайн-платформе доступно более 90 тысяч уроков, а также спектакли, виртуальные музеи, библиотеки, архивы.
Учителя, уточнила Васильева, могут буквально "одним кликом" найти то, что необходимо. В основе проекта "Российская электронная школа" лежит идея получения общего образования при помощи электронных ресурсов. Его реализация началась три года назад. На ресурсе размещены уроки лучших учителей России по основным образовательным программам, передает Радио Маяк.
pixabay.com
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