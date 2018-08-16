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Новости /  Общество /  Образование  

Роспотребнадзор запускает горячую линию по качеству школьных товаров и одежды

16 августа 2018 09:19
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Роспотребнадзор запускает горячую линию по качеству школьных товаров и одежды Консультации будут проводиться до 4 сентября.
Консультации будут проводиться до 4 сентября.

Роспотребнадзор запускает сегодня горячую линию по качеству и безопасности школьных товаров и одежды. Родители уже собирают детей в школу и, чтобы у них была возможность пожаловаться немедленно, когда идёт пик приобретения таких товаров, горячая линия начинает работу раньше, чем в предыдущие годы. Роспотребнадзор принимает обращения граждан круглосуточно.

Консультации будут проводиться до 4 сентября. Как сообщается на сайте ведомства, ежегодно c вопросами обращаются тысячи родителей школьников. Больше всего их интересуют требования к характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников и канцтоваров.

Также родители получают рекомендации по правильному переключению детей на учебный процесс после каникул. Чаще всего на горячую линию обращаются родители школьников младших классов, передает Радио Маяк
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