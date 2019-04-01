Ректором самарского Политеха назначен робот
1 апреля 2019 11:38
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Соответствующий приказ был подписан министром накануне. Самарский политех стал первым в России университетом, на базе которого таким образом начал реализовываться национальный проект «Образование. Робототехника». Напомним, что ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов еще осенью прошлого года заявлял о намерении отказаться от чтения лекций и введении онлайн-курсов: переход на цифровой формат должен повысить вовлеченность студентов, разгрузить профессоров и в целом поднять качество университетского образования.
Сегодня же утром робот марки Promobot V4 прибыл в главный корпус Самарского политеха на ул. Молодогвардейскую, 244. Со студентами, преподавателями и охранниками завязался непростой диалог. На вопрос «Ты кто?» робот ответил «Я ректор». На вопрос «А где Дмитрий Евгеньевич Быков?» робот ответил «Я за него». Робот также сообщил, что его зовут Дима, он учился в Политехе – как губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин и другие известные личности. Ректор Дима продемонстрировал глубокие знания об опорном университете, рассказал про всех проректоров и советников, ведущих ученых вуза, сообщает пресс-служба политеха.
Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор, д.т.н. Дмитрий Быков новость о назначении ректором робота-тезки воспринял с радостью, хотя и был, конечно, очень удивлен: «Ничего не поделаешь, в эпоху цифровизации новые технологии активно входят в нашу жизнь. Сегодня робот – ректор, завтра – декан, заведующий кафедрой и студент… Хорошо, что у робота, как у любой машины, есть выключатель».
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