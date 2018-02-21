Пятиклассник из Самары набрал 99 баллов из 100 в тестовом туре международной олимпиады по английскому

161

Самарский пятиклассник Айрат Галимов показал почти максимальный результат тестового тура международной онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018, которая завершится 25 марта 2018 года. Школьник набрал 99 баллов из 100 возможных. Такой же результат показали еще шестнадцать человек по всей России, 100 максимальных баллов набрали только пять школьников.На сегодняшний день в олимпиаде принимает участие 107 473 детей из 1894 населенных пунктов 37 стран мира. Среди них - более 1200 школьников из Самары. Олимпиада проходит при поддержке Московского педагогического государственного университета (МПГУ).По итогам тестового тура больше 90 баллов набрали только 3,3% всех участников. Хорошего результата, более 70 баллов, добились 33% школьников.Теперь всем участникам предстоит борьба за призовые места в основном туре, который продлится до 7 марта. Регистрация на олимпиаду закрывается 6 марта.