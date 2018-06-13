Профессор Самарского политеха выиграл грант Российского научного фонда

Российский научный фонд подвел итоги конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» для отдельных научных групп с началом финансирования в 2018 году.В число победителей вошел заведующий кафедрой «Органическая химия», доктор химических наук, профессор Юрий Климочкин. Тема его проекта – «Хиральные аддукты Михаэля в стереоселективном синтезе неароматических гетероциклических систем», сообщает пресс-служба вуза.Всего на конкурс поступило 3 654 заявки, были допущено к участию 3 510 заявок (96%). В соответствии с порядком конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов, представленных на конкурс Российского научного фонда, допущенные к конкурсам заявки прошли двухэтапное рассмотрение с привлечением, в том числе зарубежных экспертов. Экспертами подготовлено более 12,5 тысяч экспертиз.По результатам отбора было принято решение о поддержке 525 проектов. Размер каждого гранта составит от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно. Проекты будут реализовываться в 2018–2020 годах. Конкурс предусматривает возможное продление проектов на один или два года.