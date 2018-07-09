Я нашел ошибку
Главные новости: 
Технический совет «РКС-Самара» рассмотрел белорусское оборудование.
Технический совет «РКС-Самара» рассмотрел белорусское оборудование
Сбербанк первым из банков реализовал оплату через Google Pay
Сбербанк первым из банков реализовал оплату через Google Pay
В выходные под Сызранью пройдет Слет друзей Грушинского фестиваля
В выходные под Сызранью пройдет Слет друзей Грушинского фестиваля
Подведены итоги Премии «Медиа-Менеджер России – 2018». В Самару едет награда!
Подведены итоги Премии «Медиа-Менеджер России – 2018». В Самару едет награда!
В Самараэнерго открыт новый Личный кабинет
В Самараэнерго открыт новый Личный кабинет
Проекты сотрудников Самарского политеха получили гранты РНФ
Проекты сотрудников Самарского политеха получили гранты РНФ
СМИ узнали о критике правительства в адрес нацпроекта по здравоохранению
СМИ узнали о критике правительства в адрес нацпроекта по здравоохранению
В Самаре горел рынок «Шапито»
В Самаре горел рынок «Шапито»
сегодня  Понедельник, 9 июля, 11:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/07:
USD 63.12
-0.14
EUR 73.9
-0.06
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

Проекты сотрудников Самарского политеха получили гранты РНФ

9 июля 2018 11:06
63
Проекты сотрудников Самарского политеха получили гранты РНФ
Научные коллективы под руководством Антона Еремина и Евгения Александрова – победители престижных конкурсов.

Российский научный фонд объявил результаты двух конкурсов проектов 2018 года, которые получают грантовую поддержку Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. В число победителей конкурсного отбора вошли научные проекты сотрудников опорного университета.

Первый конкурс «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» направлен на поддержку молодых людей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации. Гранты по этой программе выделяются на два года в размере 1,5 млн рублей в год. Одним из победителей конкурса с проектом «Экспериментально-теоретическое исследование влияния релаксационных свойств материалов на колебательные и тепловые процессы с целью построения новых более точных математических моделей» стал научный коллектив, руководитель которого – доцент кафедры «Тепловые электрические станции» теплоэнергетического факультета Политеха Антон Еремин.

Проект посвящен теоретическому и экспериментальному исследованию колебательных процессов в ракетно-космической технике, а также процессов передачи теплоты с учетом релаксационных свойств материалов. В основе исследования – процесс CAE-моделирования. CAE-системы – это программные комплексы, позволяющие при помощи расчетных методов изучать не реальный объект исследования, а его компьютерную модель (цифровой аналог).

Второй конкурс «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» связан с поддержкой нового поколения научных лидеров – молодых кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет. Гранты по этой программе выделяются на три года в размере 3-5 млн рублей в год с возможным продлением срока выполнения проекта.

В рамках этой конкурсной программы грантовую поддержку получил проект «Методы топологического дизайна координационных полимеров», руководителем которого является старший научный сотрудник МНИЦТМ, заведующий лабораторией синтеза новых кристаллических материалов Политеха Евгений Александров. Этот проект – совместная разработка МНИЦТМ и инженерно-технологического факультета. Он посвящен развитию методов эвристического автоматизированного анализа данных о строении кристаллических веществ, разработке баз знаний о свойствах материалов, прогнозированию структуры и свойств новых координационных полимеров и их синтезу, сообщает пресс-служба вуза.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
9 июля 2018  10:25
Сызранский зоопарк распродает маленьких енотов
Сызранский зоопарк распродает маленьких енотов
Орава двухмесячных малышей приучена к лотку и не боится людей. Социум
100
9 июля 2018  09:11
Самарские полицейские познакомили зарубежных гостей с достопримечательностями города
Самарские полицейские познакомили зарубежных гостей с достопримечательностями города
В ходе встречи правоохранители рассказали зарубежным коллегам об истории своего родного города. Социум
135
8 июля 2018  19:39
Всего в праздничные дни 514 пар создали семью.
Дмитрий Азаров поздравил актеров театра "Грань", вступивших в брак в День семьи, любви и верности
Всего в праздничные дни 514 пар создали семью.  Социум
469
Весь список

Здравоохранение
7 июля 2018  23:19
Дольше живут те, кто физически и социально активны, не пьют и не курят.
Продолжительность жизни человека на 20% определяется генетикой, а на 80% — образом жизни, рассказали в Минздраве
 Дольше живут те, кто физически и социально активны, не пьют и не курят.   Здравоохранение
595
6 июля 2018  12:23
Жителей Исаклинского района примут офтальмологи мобильного комплекса областной больницы Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи.
Жителей Исаклинского района примут офтальмологи мобильного комплекса областной больницы
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
194
6 июля 2018  09:29
Открытие диализного центра пройдет на территории Самарской городской больницы № 10
Открытие диализного центра пройдет на территории Самарской городской больницы № 10
Там смогут принять до 220 пациентов. Здравоохранение
289
Весь список
Новости медицины
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
228
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
240
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
241
Весь список
Туризм
7 июля 2018  10:59
Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз
Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз
В прошлом году Эмираты посетили более 750 тыс. россиян. Туризм
442
5 июля 2018  09:54
Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры При этом туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи.
Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры
При этом туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи. Туризм
275
2 июля 2018  10:54
Перелеты за границу подорожали на 14 %
Перелеты за границу подорожали на 14%
Названо самое популярное направление. Туризм
348
Весь список
Образование
9 июля 2018  11:06
Проекты сотрудников Самарского политеха получили гранты РНФ
Проекты сотрудников Самарского политеха получили гранты РНФ
Научные коллективы под руководством Антона Еремина и Евгения Александрова – победители престижных конкурсов. Образование
62
6 июля 2018  14:59
В понедельник, 9 июля в 12:30 в Самарском университете состоится лекция лауреата Нобелевской премии по химии, профессора Стэнфордского университета, сопредседателя Консультативного научного совета Фонда
Нобелевский лауреат, профессор Стэнфордского университета, расскажет о том, сможет ли человечество победить болезни
В понедельник, 9 июля в 12:30 в Самарском университете состоится лекция лауреата Нобелевской премии по химии, профессора Стэнфордского университета,... Образование
290
5 июля 2018  16:31
Это касается как снимков, полученных с космических спутников, так и цифровых документов, и фотографий для глянца.
Ученые Самарского университета разработали программу, которая разоблачает фейковые изображения
Это касается как снимков, полученных с космических спутников, так и цифровых документов, и фотографий для глянца.   Образование
258
Весь список

Культура
9 июля 2018  11:23
В выходные под Сызранью пройдет Слет друзей Грушинского фестиваля
В выходные под Сызранью пройдет Слет друзей Грушинского фестиваля
Гостей ждут с 13 по 15 июля. Культура
61
5 июля 2018  13:03
Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
Всероссийский день семьи, любви и верности отметят в самарском зоопарке
Мероприятие состоится 6 июля в 13-00. Культура
275
4 июля 2018  12:59
Музей Эльдара Рязанова в Самаре примет своего тысячного посетителя
Музей Эльдара Рязанова в Самаре примет своего тысячного посетителя
В этот день, в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности, гостями музея станут многолетние супружеские пары. Культура
472
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
797
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1079
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1048
Весь список


Видео
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
377
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1901
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2317
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
883
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
1004
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
339
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
761
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2487
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1543
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2736
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
197
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
560
Весь список

Мероприятия
В выходные под Сызранью пройдет Слет друзей Грушинского фестиваля
Фестиваль болельщиков в Самаре снова заработает 10 июля
Самарцев приглашают на фестиваль водных фонариков
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда