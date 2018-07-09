Проекты сотрудников Самарского политеха получили гранты РНФ

63

Российский научный фонд объявил результаты двух конкурсов проектов 2018 года, которые получают грантовую поддержку Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. В число победителей конкурсного отбора вошли научные проекты сотрудников опорного университета.Первый конкурс «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» направлен на поддержку молодых людей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации. Гранты по этой программе выделяются на два года в размере 1,5 млн рублей в год. Одним из победителей конкурса с проектом «Экспериментально-теоретическое исследование влияния релаксационных свойств материалов на колебательные и тепловые процессы с целью построения новых более точных математических моделей» стал научный коллектив, руководитель которого – доцент кафедры «Тепловые электрические станции» теплоэнергетического факультета Политеха Антон Еремин.Проект посвящен теоретическому и экспериментальному исследованию колебательных процессов в ракетно-космической технике, а также процессов передачи теплоты с учетом релаксационных свойств материалов. В основе исследования – процесс CAE-моделирования. CAE-системы – это программные комплексы, позволяющие при помощи расчетных методов изучать не реальный объект исследования, а его компьютерную модель (цифровой аналог).Второй конкурс «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» связан с поддержкой нового поколения научных лидеров – молодых кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет. Гранты по этой программе выделяются на три года в размере 3-5 млн рублей в год с возможным продлением срока выполнения проекта.В рамках этой конкурсной программы грантовую поддержку получил проект «Методы топологического дизайна координационных полимеров», руководителем которого является старший научный сотрудник МНИЦТМ, заведующий лабораторией синтеза новых кристаллических материалов Политеха Евгений Александров. Этот проект – совместная разработка МНИЦТМ и инженерно-технологического факультета. Он посвящен развитию методов эвристического автоматизированного анализа данных о строении кристаллических веществ, разработке баз знаний о свойствах материалов, прогнозированию структуры и свойств новых координационных полимеров и их синтезу, сообщает пресс-служба вуза.