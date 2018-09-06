Президенту СамГТУ Владимиру Калашникову присуждено звание "Почетный гражданин г.о. Самара"

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Президенту СамГТУ, доктору технических наук, профессору, академику Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимиру Калашникову присуждено звание "Почетный гражданин г.о. Самара".Владимир Васильевич работает в вузе с 1967 г. Он возглавлял кафедру "Технология твердых химических веществ", был проректором, руководил научно-исследовательским институтом проблем конверсии и высоких технологий, дважды был избран ректом вуза - в 1999 и 2004 годах. Владимир Калашников - автор 400 научных трудов, монографий, 70 докладов на международных, всесоюзных и российских конференциях. Он - обладатель 103 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Под его руководством защищено 11 докторских и 29 кандидатских диссертаций.За годы своей работы в СамГТУ Владимир Калашников подготовил тысячи студентов. Среди выпускников вуза и учеников Почётного гражданина - Глава региона. Дмитрий Азаров поздравил президента опорного университета Самарской области с присуждением почетного звания, сообщает Департамент информационной политики региона."С особой теплотой я хотел бы поздравить Владимира Васильевича с присуждением высокого звания почетного гражданина нашего города.Я уверен,это решение состоялось по чести, по совести и справедливости. Вы внесли и вносите вклад в развитие не только Самары, Самарской области, но и ПФО", - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил: под руководством Владимира Калашников СамГТУ стал крупнейшим вузом не только в регионе, но и в России."В непростые годы развития страны вам удалось не только не потерять компетенции вуза, но и преумножить его славу - это выдающийся результат. Вам удавалось достичь высокого результата в родном "Политехе",- как его называют самарцы. Вуз преумножил свою материально-техническую базу, были построены новые корпуса, бассейн, оздоровительный комплекс, жилые дома. Это способствовало развитию СамГТУ",-подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото департамента.