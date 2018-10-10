Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис дал старт совместной с Самарским университетом программе целевой подготовки

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Делегация ведущего автомобилестроительного предприятия России посетила Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Руководство вуза и АВТОВАЗа обсудили дальнейшие перспективы долгосрочного сотрудничества по привлечению талантливых выпускников в Компанию, а также совместную инновационную деятельность и реализацию крупных проектов, сообщает пресс-служба вуза.Напомним, в феврале 2018 года Самарский университет и ПАО “АВТОВАЗ” подписали соглашение о стратегическом партнерстве в указанных сферах. В рамках сотрудничества бакалавры Самарского университета уже сейчас имеют возможность проходить практику на АВТОВАЗе. Однако центральным звеном в партнерском взаимодействии является совместная программа целевой подготовки Самарского университета и ПАО «АВТОВАЗ». Ее выпускники имеют высокие шансы для быстрого старта профессиональной карьеры в службе инжиниринга предприятия, являющейся частью глобального Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В учебный план включены обязательные для будущих инженеров АВТОВАЗа дисциплины, что поможет им быть востребованными и компетентными специалистами с первых дней в профессии.На площадке вуза президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис обозначил амбициозные цели предприятия: создать до 2026 года 8 новых моделей и провести 9 фейслифтов LADA. Он отметил, что для этих целей Компании нужны молодые, энергичные специалисты, а для начинающих инженеров это отличная возможность сделать международную карьеру в мировом автомобильном альянсе.«На сегодня мы уже приняли в штат предприятия - в сферу конструкций, инжиниринга, технологий - 10 выпускников Самарского университета. Я очень рад, что у нас есть совместная целевая программа обучения, но мы хотим сделать больше. Мы значительно увеличиваем штат в инжиниринге: за прошлый год на работу принято 155 инженеров, в этом почти 300, а планируем принять еще тысячу специалистов”, - поделился задачами на ближайшее будущее президент АВТОВАЗа.Во встрече с руководством АВТОВАЗа участвовали студенты первого набора совместной программы, они смогли лично задать президенту предприятия интересующие их вопросы.Новым этапом в сотрудничестве вуза с предприятиям станет второй всероссийский форум, посвященный карьере, который пройдет в Самарском университете осенью. А также всероссийская школа инжиниринга, которую вуз организует зимой 2019 года.