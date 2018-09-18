Политех в Самаре запускает региональный стартап-акселератор

105

Центр инженерного предпринимательства и инноватики опорного университета совместно с Росмолодежью запускает региональный акселератор для инновационных идей и проектов молодежи Самарской области.Двухмесячная образовательная программа позволит участникам проработать свою идею совместно с экспертами, собрать команду для ее реализации и найти финансирование, представить свой проект инвесторам и предпринимателям. Программа предусматривает еженедельные встречи с экспертами, посещение образовательных тренингов по стартап-тематике, проработки проектов вместе с трекерами.Программа акселератора:23.10.2018 – официальный старт программы. Тренинг «Чем бизнес отличается от стартапа».25.10.2018 – Бизнес-модель стартапа.01.11.2018 – Анализ конкурентов, оценка рынка.06.11.2018 – Бизнес-план, экономика проекта.08.11.2018 – Маркетинг и PR.13.11.2018 – Mentors Day.15.11.2018 – Инвестиционная презентация для питча/20.11.2018 – Охрана интеллектуальной собственности.22.11.2018 – Источники финансирования.27.11.2018 – Риск-менеджмент (снижение рисков при запуске проекта).04.12.2018 – MentorsDay.18.12.2018 – DemoDay.Помимо очных встреч в акселераторе команда проекта работает с трекером, представителем бизнеса или инновационной инфраструктуры региона. По итогам обучения участники образовательного курса получат сертификат о прохождении программы, подтверждающий полученные знания.Программа проходит второй год, участники прошлого набора уже смогли переработать свои идеи, некоторые полностью трансформировали свои проекты, прошли отбор в Фонд развития интернет-инициатив.К участию в акселераторе приглашаются молодые люди не только со своей идеей, но и желающие просто войти в команду понравившегося проекта. Заявку можно оставить на сайте http://kb37.samgtu.ru/ или направить по электронной почте cipi@samgtu.ru до 20 октября.Напомним, акселератор запущен в рамках стратегического проекта «Полигон технологий» в соответствии с программой развития опорного университета.