Подведены итоги Всероссийского педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 2018/2019»

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Фонд преподобного Серафима Саровского подвел итоги педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 2018/2019».На конкурс поступили 243 работы, в итоговом отборе участвовали 282 человека, в том числе 35 – из Самарской области, традиционно показавшие высокие результаты на конкурсе.В этом году лауреатами стали сразу четыре педагога из Сызрани:– Бабич Наталья Ивановна, методист НФ «ДЕОЦ» г.о.Сызрань;– Зимина Анжелика Игоревна, учитель русского языка и литературы ЧОУ средняя общеобразовательная школа «Кристалл» г.о.Сызрань;– Прохорова Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования НФ «ДЕОЦ» г.о.Сызрань;– Титова Светлана Юрьевна, ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза Д.П.Левина г.о.Сызрань.Итоговая конференция и награждение победителей конкурса «Серафимовский учитель – 2018/2019» прошли в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре (с. Дивеево Нижегородской области) 26-28 марта.