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Подведены итоги Всероссийского педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 2018/2019»

3 апреля 2019 11:54
48
Подведены итоги Всероссийского педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 2018/2019»
На конкурс поступили 243 работы, 35 человек – из Самарской области.

Фонд преподобного Серафима Саровского подвел итоги педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 2018/2019».
На конкурс поступили 243 работы, в итоговом отборе участвовали 282 человека, в том числе 35 – из Самарской области, традиционно показавшие высокие результаты на конкурсе.
В этом году лауреатами стали сразу четыре педагога из Сызрани:
– Бабич Наталья Ивановна, методист НФ «ДЕОЦ» г.о.Сызрань;
– Зимина Анжелика Игоревна, учитель русского языка и литературы ЧОУ средняя общеобразовательная школа «Кристалл» г.о.Сызрань;
– Прохорова Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования НФ «ДЕОЦ» г.о.Сызрань;
– Титова Светлана Юрьевна, ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза Д.П.Левина г.о.Сызрань.
Итоговая конференция и награждение победителей конкурса «Серафимовский учитель – 2018/2019» прошли в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре (с. Дивеево Нижегородской области) 26-28 марта.
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