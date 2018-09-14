Парад российского студенчества-2018 состоится в Самаре
14 сентября 2018 10:22
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15 сентября с 14:00 до 15:40 на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева
(г. Самара, Московское шоссе, 34 K, корпус 10) состоится торжественное мероприятие Парад российского студенчества – Самара.
Парад российского студенчества (посвящение в студенты) – ежегодный праздник, который проходит в сентябре в крупных городах России: Архангельске, Барнауле, Белгороде, Волгограде, Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других.
Организатором мероприятия является Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования в России, руководство вузов, органы исполнительной власти субъектов Федерации.
Мероприятие, посвященное приему в первокурсники, проводится с 2015 года и стало для Самары традиционным.
В параде примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов Самары: Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самарского государственного технического университета, Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного института культуры, Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка».
Программа мероприятия включает в себя торжественное шествие колонн первокурсников, приветствие почетных гостей. Завершит церемонию посвящения в студенты телемост с городами-участниками парада и праздничный концерт, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
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