Открыт прием заявок на конкурс «Серафимовский учитель»

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Организационный комитет конкурса педагогического мастерства «Серафимовский учитель 2018/2019» объявляет о приеме конкурсных заявок.Конкурс проходит с 2005 года. Организаторами являются Фонд преподобного Серафима Саровского и аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Конкурс направлен на повышение общественного статуса учителей, поддержку педагогов, эффективно работающих в области духовно-нравственного просвещения, и популяризацию их лучших достижений.В конкурсе принимают участие работники (за исключением руководителей) образовательных организаций, организаций культуры, спорта и туризма, социально-реабилитационных, медицинских организаций, средств массовой информации всех форм собственности из 64 субъектов Российской Федерации, а также ряда государств СНГ.На конкурс представляются разработки тематических разделов по православной культуре в преподавании гуманитарных учебных предметов, предметных областей (история, обществознание, язык и литература, искусство), а также программы духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков, лекций, занятий, классных часов, сценарии культурных, просветительских, спортивных и других мероприятий с указанием применяемых дидактических средств и диагностического инструментария.По итогам конкурса проводится конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения», издается сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи.За выдающиеся заслуги в духовно-нравственном просвещении отдельным участникам конкурса присваивается почетное звание «Серафимовский учитель».Победителям присуждается звание лауреата Педагогической премии преподобного Серафима Саровского с вручением диплома и денежной премии. Торжественная церемония награждения и конференция по традиции проходят в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре (село Дивеево Нижегородской области).Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы необходимо направить в конкурсную комиссию в электронном виде с использованием информационно-аналитической системы «Серафимовский учитель», размещенной на сайте благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского (www.bfss.ru). Все материалы необходимо представить в конкурсную комиссию не позднее 20 января 2019 года. Дополнительные вопросы в электронном виде можно направить на адрес электронной почты serafimychitel@mail.ru с указанием в теме письма данных о кандидате и выдвинувшей его организации.pixabay.com