Организаторы "Тотального диктанта" ждут около 250 тысяч участников акции
2 апреля 2019 14:00
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Около 250 тысяч человек по всему миру, по предварительным оценкам, напишут текст акции грамотности "Тотальный диктант", сообщила во вторник журналистам руководитель проекта Ольга Ребковец.
Она пояснила, что подготовка к "Тотальному диктанту" завершается. По предварительным подсчетам участниками акции станут 79 стран - 340 населенных пунктов за рубежом и 772 в России. В этом году более 60 населенных пунктов России присоединились к акции, в основном это небольшие города и поселки. Более 3,1 тысячи очных площадок "Тотального диктанта" в мире будет доступно участникам. Самые крупные города: Москва – 376 площадок, Санкт-Петербург – 116 площадок, Новосибирск – 75.
"Диктант, как всегда, пройдет географически шире, чем в предыдущем году. Мы ожидаем около 250 тысяч участников. Напомню, что впервые в этом году написана четвертая часть текста специально для городов Северной и Южной Америки. В этом году к нам присоединились более 10 новых городов на этих континентах. Надеемся, что интерес будет расти", - сказала Ребковец.
В 8.00, 11.00, 14.00 и 23.00 мск 13 апреля будут очные старты написания диктанта в разных часовых поясах. В это же время будут доступны онлайн-трансляции на сайте проекта.
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель - дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2018 году диктант написали более 220 тысяч человек в 76 странах. В 2019 году столицей "Тотального диктанта" выбран Таллин, мероприятие пройдет 13 апреля, пишет РИА Новости.
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