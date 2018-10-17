Образовательный добровольческий форум пройдет в Октябрьске
17 октября 2018 11:18
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20 октября с 10:00 до 18:00 в г.Октябрьске на площадке общеобразовательной школы №11 им. Героя Советского Союза М.И. Аипова пройдет Образовательный добровольческий форум городов Октябрьск, Сызрань, Тольятти, Самара.
В ходе мероприятия планируется познакомиться с лучшими практиками социально-добровольческих акций, обобщить имеющийся опыт, определить основные риски при их разработке, проведении и подготовке. Кроме того, участники форума рассмотрят социальные сети, как элемент привлечения волонтеров и поднятия престижа волонтерского движения через поиск целевой аудитории в социальных сетях. Ведущие специалисты научат создавать «вкусные» тексты о событиях для увеличения охвата аудитории, продвижения мероприятий, а также определят понятие «лидеры мнений» и алгоритм работы с ними. В программе мероприятий – азы ораторского мастерства, техники снижения волнения, развитие навыков публичных выступлений. Опытные журналисты определят основные аспекты социализации и адаптации воспитанников детских домов через познание основ телемастерства. Особое внимание будет уделено практическому опыту волонтеров и привлечению благотворительных фондов.
С приветственным словом на открытии форума выступит Вероника Блюдина, заместитель главы г.о. Октябрьск, руководитель Управления социального развития, учредитель Общественной организации детей и молодежи «Дети Солнца»; Сергей Табунов, главный специалист управления образования, культуры и искусства департамента культуры г.о. Тольятти, руководитель тольяттинского местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», член Экспертного Совета Молодежного Банка. С докладами выступят представители волонтерских и благотворительных организаций, журналисты, участники всероссийских и международных форумов, тренеры по ораторскому искусству и управлению коммуникациями.
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