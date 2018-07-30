ОНФ обнаружил нехватку учителей в российских школах
30 июля 2018 11:59
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В российских школах не хватает преподавателей математики, иностранного и русского языков и специалистов по начальному образованию. Такие данные приводят эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы образования» по итогам мониторинга зарплат и нагрузки учителей. В рамках этого исследования фонд с 9 мая по 10 июня 2018 года опросил 3110 педагогов общего образования из 82 регионов. Итоги опроса ОНФ направит в Министерство просвещения.
О нехватке учителей сообщили 48% опрошенных. Российская школа непрерывно занимается «латанием кадровых дыр», комментирует результаты исследования заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. «Некоторые педагоги уходят из школы прямо во время учебного года, не выдерживая высокой нагрузки, в том числе непедагогической, и низкого уровня заработной платы. И многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу», — утверждает она.
По словам Духаниной, в результате в российских школах сложилась ситуация, при которой учителя вынуждены преподавать предметы из разных областей. «Учитель истории начинает вести уроки географии, а учитель начальных классов — математику в средней школе», — поясняет она.
44% опрошенных говорят о нехватке в их школах учителей по математике. О дефиците преподавателей иностранного языка заявили 39%, учителей русского языка и литературы — 30%. 26% учителей отметили нехватку кадров в начальной школе. В исследовании эксперты отметили и сохраняющуюся проблему повышения среднего возраста учителей при «острой нехватке» молодых кадров.
Духанина полагает, что решением может стать введение национальной системы учительского роста, которая обсуждается уже несколько лет. Эта система упоминается и в новых майских указах Владимира Путина. «Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций», названо одной из приоритетных задач на период до 2024 года, пишет РБК.
Фото: pixabay.com
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