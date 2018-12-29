Я нашел ошибку
Главные новости: 
Курильщиков обязали платить соседям за дым в их квартирах Теперь любителям употреблять табачные изделия необходимо будет делать это так, чтобы не мешать соседям.
Курильщиков обязали платить соседям за дым в их квартирах
В ДТП в Самарской области пострадали четверо
В ДТП в Самарской области пострадали четверо
В Самаре пройдут соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти»
В Самаре пройдут соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти»
Путин подписал закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков
Путин подписал закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков
У несовершеннолетней самарчанки сводный брат украл телефон и гироскутер
У несовершеннолетней самарчанки сводный брат украл телефон и гироскутер
Няням и репетиторам разрешили не регистрироваться в качестве ИП до 2020 года
Няням и репетиторам разрешили не регистрироваться в качестве ИП до 2020 года
Представители Самарской области приняли участие в концерте сводного Детского хора России в городе Москве
Представители Самарской области приняли участие в концерте сводного Детского хора России в Москве
В китайских школах ввели форму с GPS и системой распознавания лиц
В китайских школах ввели форму с GPS и системой распознавания лиц
сегодня  Суббота, 29 декабря, 13:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/12:
USD 69.52
0.64
EUR 79.66
1.27
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

Няням и репетиторам разрешили не регистрироваться в качестве ИП до 2020 года

29 декабря 2018 13:15
54
Няням и репетиторам разрешили не регистрироваться в качестве ИП до 2020 года
Закон предусматривает возможное освобождение от ответственности в случае, если в установленный срок был предоставлен достоверный налоговый расчёт.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет няням, репетиторам и ряду других категорий граждан не регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Закон позволяет няням, репетиторам и лицам, оказывающим услуги по уборке домашних хозяйств, которые уведомили налоговый орган о своей деятельности, осуществлять её не в качестве ИП. Норма распространяется на те отношения, которые возникли после 1 января 2017 года, то есть имеет обратную силу, и действует до 1 января 2020 года.

Ранее за неуплату налогов налоговый агент наказывался штрафом в размере 20% от суммы, подлежащей перечислению.

Закон предусматривает возможное освобождение от ответственности в случае, если в установленный срок был предоставлен достоверный налоговый расчёт, пишет Лайф.


pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
29 декабря 2018  12:45
В праздничные дни на территории Самары пройдет свыше 3000 мероприятий.
В праздничные дни на территории Самары пройдет свыше 3000 мероприятий
В новогодние праздники в городе усилены меры безопасности. Социум
75
29 декабря 2018  12:21
Последнюю Милю стадиона «Самара Арена» готовят к праздничным новогодним мероприятиям Там будет интересно и детям, и взрослым!
Последнюю Милю стадиона «Самара Арена» готовят к праздничным новогодним мероприятиям
Там будет интересно и детям, и взрослым! Социум
70
29 декабря 2018  12:08
В Самаре сегодня открывается новый детсад
В Самаре сегодня открывается новый детсад
Учреждение может принять 230 детей. Социум
118
Весь список

Здравоохранение
28 декабря 2018  15:28
Подарок для сотрудников службы скорой медицинской помощи Тольятти, Сызрани и Жигулёвска в канун Нового года.
Дмитрий Азаров вручил ключи от 15 новых автомобилей скорой помощи
Подарок для сотрудников службы скорой медицинской помощи Тольятти, Сызрани и Жигулёвска в канун Нового года.  Здравоохранение
480
28 декабря 2018  13:28
ТФОМС утверждает, что средняя зарплата самарских врачей выросла до 57,9 тысяч рублей
ТФОМС утверждает, что средняя зарплата самарских врачей выросла до 57,9 тысяч рублей
Правда, фонд признает, что не все учреждения области достигают подобного уровня. Здравоохранение
371
28 декабря 2018  12:09
В детском поликлиническом отделении больницы №8 в Самаре развивается диагностическая служба
В детском поликлиническом отделении больницы №8 в Самаре развивается диагностическая служба
Создана рентгеновская служба, открыт новый рентген кабинет и укомплектован штат специалистов. Здравоохранение
268
Весь список
Новости медицины
24 декабря 2018  18:10
Полезен или вреден препарат Левитра
 Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
128
18 декабря 2018  17:39
УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
 Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий.  Новости медицины
216
17 декабря 2018  18:16
Медицинская водительская справка с наркологом и психиатром - особенности
Медицинская водительская справка с наркологом и психиатром - особенности
 Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение.  Новости медицины
245
Весь список
Туризм
27 декабря 2018  12:51
Самара в десятке рейтинга городов по количеству новых хостелов в 2018 году
Самара в десятке рейтинга городов по количеству новых хостелов в 2018 году
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
268
21 декабря 2018  10:48
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
252
20 декабря 2018  14:01
Из Китая эвакуировали последних самарских туристов
Из Китая эвакуировали последних самарских туристов
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
393
Весь список
Образование
29 декабря 2018  13:15
Няням и репетиторам разрешили не регистрироваться в качестве ИП до 2020 года
Няням и репетиторам разрешили не регистрироваться в качестве ИП до 2020 года
Закон предусматривает возможное освобождение от ответственности в случае, если в установленный срок был предоставлен достоверный налоговый расчёт. Образование
46
27 декабря 2018  12:02
На собеседовании по русскому языку девятиклассников обещают выслушивать до конца
На собеседовании по русскому языку девятиклассников обещают выслушивать до конца
Апробация процедуры уже состоялась. Образование
253
26 декабря 2018  15:45
В России всего 6 университетов смогли получить столь высокую оценку зарубежных экспертов.
Самарскому университету присвоено 4 звезды QS Stars (рейтинговое агентство)
 В России всего 6 университетов смогли получить столь высокую оценку зарубежных экспертов. Образование
317
Весь список

Культура
29 декабря 2018  13:04
Представители Самарской области приняли участие в концерте сводного Детского хора России в городе Москве
Представители Самарской области приняли участие в концерте сводного Детского хора России в Москве
На главной концертной площадке страны юные артисты выступили уже в четвертый раз.  Культура
53
27 декабря 2018  11:49
На площади имени В.В.Куйбышева в новогоднюю ночь самарцев ждет богатая программа
На площади имени В.В.Куйбышева в новогоднюю ночь самарцев ждет богатая программа
Подготовлены выступления творческих коллективов, поздравления и красочный фейерверк. Культура
466
26 декабря 2018  22:45
Театр планируется построить с двумя сценами. Одна будет на 250 зрительских мест, другая - на 100 мест. Таким образом, новое здание театра
Александр Хинштейн обсудил с режиссером театра «Грань» Денисом Бокуразде строительство нового здания в сквере «Слава Труду»
Театр планируется построить с двумя сценами. Одна будет на 250 зрительских мест, другая - на 100 мест. Таким образом, новое здание театра "Грань" сможет принять в... Культура
259
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
288
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
525
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
764
Весь список


Видео
28 декабря 2018  12:55
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре Его высота составляет 55 метров.
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре
Его высота составляет 55 метров.
Благоустройство региона
351
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2926
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
298
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
337
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1962
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
792
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1288
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1132
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1491
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1873
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2007
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3234
Весь список

Мероприятия
Показательные выступления по керлингу проходят на площади Куйбышева
Олег Бойко возложил цветы к памятнику «Российскому спасателю»
В Самаре инспекторы ГИБДД проведут акцию «Дед Мороз на страже дорог»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные