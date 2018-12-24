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Новости /  Общество /  Образование  

Новые школы планируют построить в Сызрани и Новосемейкине

24 декабря 2018 10:52
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Новые школы планируют построить в Сызрани и Новосемейкине
Об этом сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

В ближайшие годы новые школы могут появиться в Сызрани и Новосемейкино, сообщил министр образования и науки Виктор Акопьян в интервью "Самарскому обозрению".

"В 2019 году мы планируем завершить строительство двух школ — в поселке Стройкерамика и в жилом районе "Южный город". В планах еще по две школы в Самаре, на территории ЗИМа и в "Крутых Ключах", и в Тольятти в Автозаводском районе. В ближайшей перспективе также Сызрань и школа в с. Новосемейкино Красноярского района", — рассказал министр.

Он уточнил, что главным распределителем бюджетных средств в этом вопросе является министерство строительства.

Также Виктор Акопьян добавил, что сейчас прорабатывается возможность возведения пристроя к 147-1 школе в Кировском районе Самары, пишет Волга Ньюс.

pixabay.com
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