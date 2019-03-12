Нового ректора Самарского экономического университета выберут 22 марта
12 марта 2019 10:12
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Сегодня состоялось заседание ученого совета СГЭУ, на котором была определена дата предстоящих выборов ректора. Конференция работников и обучающихся, на которой тайным голосованием определят нового главу вуза, состоится 22 марта. Информация об этом размещена на сайте вуза. Основным претендентом считается проректор по научной работе и международным связям Светлана Ашмарина
Как пишет «СО» ОНЛАЙН, конкуренцию г-же Ашмариной составит всего один человек — директор института коммерции, маркетинга и сервиса при СГЭУ Дана Чернова. Изначально претендентов было четверо. Помимо Светланы Ашмариной и Даны Черновой, документы подала первый проректор Виктория Болгова, но она не смогла пройти аттестацию при Министерстве науки и высшего образования РФ. Завкафедрой экономической теории Мария Коновалова взяла самоотвод еще перед аттестацией.
На сайте СГЭУ уже размещены программы развития вуза от претендентов.
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