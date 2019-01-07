Названы главные научные достижения и провалы 2018 года
7 января 2019 11:38
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Главные научные достижения и провалы 2018 года подготовил и опубликовал журнал Science.
На первое место редакция поместила разработку методов для отслеживания развития организмов на клеточном уровне. Это стало важнейшим достижением в научной среде, пишут "Известия".
Также были отмечены такие события, как обнаружение кости, принадлежащей девочке неандертальско-денисовского происхождения, открытие гигантского кратера от метеорита на территории Гренландии.
Как пишет НСН, среди главных провалов года оказались опыты ученого из Китая, который пытался редактировать гены человеческих эмбрионов, усугубление глобального потепления и, конечно, пожар в Национальном музее Бразилии, который уничтожил большое количество ценных экспонатов.
pixabay.com
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