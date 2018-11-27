Названо расписание приема в первый класс детей в Самарской области
27 ноября 2018 13:09
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По приказу министерства образования и науки РФ, прием заявлений в первый класс образовательных учреждений должен начаться не позднее 1 февраля. В соответствии с этим в Самарской области прием в государственные общеобразовательные организации и муниципальные общеобразовательные организации Самары и Тольятти через открытую часть модуля "Е-услуги. Образование" начнется в декабре 2018 года.
Процедура приема пройдет в несколько этапов: 1 этап - с даты и времени начала приема заявлений по 30 июня 2019 года - для детей, проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией территорией и детей, посещающих филиал общеобразовательной организации - детский сад; 2 этап - с 1 июля 2019 года по 5 сентября 2019 года - прием заявлений вне зависимости от места регистрации ребенка.
Таким образом, дата начала приема в муниципальные общеобразовательные организации, за которыми закреплен весь муниципалитет, в Самаре - 18 декабря 2018 года, в Тольятти - 20 декабря 2018 года.
Также в Тольятти 22 декабря 2018 года начнется прием в муниципальные общеобразовательные организации.
Во все общеобразовательные организации 23 декабря 2018 года начнется прием в Отрадном, м. р. Кинель-Черкасском, Богатовском, Волжском и в Новокуйбышевске; 24 декабря 2018 года в Кинеле, м. р. Кинельском, Жигулевске, м. р. Ставропольском, Большеглушицком, Большечерниговском, Нефтегорском, Алексеевском и Борском; 28 декабря 2018 года в Похвистнево, м. р. Похвистневском, Исаклинском, Камышлинском, Клявлинском, Красноярском, Кошкинском, Елховском, Сергиевском, Челно-Вершинском и Шенталинском; 29 декабря 2018 года в Чапаевске, м. р. Безенчукском, Красноармейском, Пестравском, Приволжском, Хворостянском, Сызрани, Октябрьске, м. р. Сызранском, Шигонском. После чего, 30 декабря 2018 года, в муниципальные общеобразовательные организации начнется прием в Самаре. Начало всех процедур - 9:00.
Для участия в приеме в первый класс заявителю нужно будет заполнить электронную анкету, оставив данные заявителя и данные ребенка, адреса регистрации и проживания ребенка, контактную информацию, а также заполнить параметры заявления (параметры обучения, льготная категория) и выбрать общеобразовательную организацию (школу и класс), пишет СитиТраффик.
Фото pixabay.com
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