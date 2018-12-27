На собеседовании по русскому языку девятиклассников обещают выслушивать до конца
27 декабря 2018 12:02
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С 2019 года собеседование по русскому языку станет обязательным для девятиклассников. По заявлению Рособрнадзора, это необходимо, чтобы повысить коммуникативные навыки современных школьников, пишет СО ОНЛАЙН. «Официально это называется допуском до государственной итоговой аттестации. То есть это не часть выпускных экзаменов», — пояснил «Самарскому обозрению» министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Цель собеседования — проверка навыков устной речи у школьников.
Собеседование будет проходить 13 февраля 2019 года. На каждого школьника выделяется по 15 минут. «Будет аудиозапись, без видеокамер. В стенах родной школы ученик прочитает текст вслух, перескажет его с привлечением дополнительной информации. Будет монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Система оценивания — зачтено / не зачтено», — рассказал Виктор Акопьян. По его словам, «федеральные министерства приоткрыли тайну»: «тексты будут о выдающихся людях России — космонавте Юрии Гагарине, хирурге Николае Пирогове…»
Апробация процедуры уже состоялась. «Мы посмотрели, реально ли все это 15 минут, — сообщил министр. — Но это не означает, что мы будем сидеть с секундомером. Мы обязательно выслушаем ребенка до конца полностью, и раз это все-таки устная часть экзамена, всегда можно с ребенком поговорить, какие-то направления дать ему, чтобы он раскрыл ту или иную тему».
pixabay.com
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