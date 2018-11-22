Минпросвещения не собирается отказываться от системы ЕГЭ
22 ноября 2018 10:11
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Минпросвещения РФ не собирается отказываться от системы ЕГЭ и не получало каких-либо предложений от депутата Бориса Чернышова по этому вопросу. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
— На сегодняшний день не получали таких предложений. Министерство разделяет позицию о необходимости повышения профориентационной подготовки школьников и уже запустило соответствующий проект ранней профориентации "Билет в будущее", нацеленный на учащихся 6–11 классов, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что ЕГЭ является оценкой всех знаний учеников по единым подходам, которая позволяет им обеспечить поступление в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания. Ведомство не планирует отказываться от данного формата экзамена, однако продолжит его совершенствовать.
Ранее Лайф рассказывал, что заместитель главы Комитета Государственной думы России по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить единый государственный экзамен системой определения талантов у школьника на ранней стадии. В беседе с Лайфом заслуженный учитель России Ефим Рачевский назвал данную инициативу странной.
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