Министр образования и науки Самарской области встретился с родителями выпускников школ региона

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22 января в формате видеоконференции прошла традиционная встреча министра образования и науки Самарской областис родителями выпускников школ региона. В мероприятии приняли участие представители всех муниципалитетов Самарской области.Встреча состоялась накануне 1 февраля - дня, когда заканчивается приём заявлений учащихся о сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).Во время общения родители в режиме «он-лайн» задали вопросы, связанные как с проведением итоговой аттестации, так и с поступлением в высшие учебные заведения губернии.В своём выступлении министр призвал родителей сформировать правильный настрой у детей накануне экзамена: «Единый государственный экзамен – первый в целом ряду проверки знаний молодого человека. Поговорите с ребёнком, успокойте его. Мы постараемся создать на пунктах проведения экзамена максимально комфортные условия и доброжелательную атмосферу».Также Виктор Акопьян подробно остановился на процедурных моментах проведения экзамена. Он предостерёг участников экзамена от необдуманных действий – таких, как использование запрещенных справочных материалов (шпаргалок) и средств мобильной связи. Так, в 2018 году были удалены с ЕГЭ девять человек. Прежним остается и режим видеонаблюдения, печатание контрольно-измерительных материалов (КИМ) непосредственно в аудитории перед экзаменом.Выпускники и их родители смогут воспользоваться электронными сервисами федерального портала поддержки ЕГЭ www.ege.edu.ru для ознакомления с отсканированными версиями заполненных КИМов, а такжеи результатами экзамена. «Прежде, чем подавать заявление в апелляционную комиссию, вместе с учителем внимательно изучите выполненную работу и оценки экспертов», - посоветовал глава ведомства.На вопрос родителя из Тольятти о возможности изменения предмета по выбору после 1 февраля министр ответил, что каждый случай будет решаться индивидуально с учетом уважительных причин.Был задан вопрос о возможности обучения в вузе золотых медалистов, если даже они не прошли конкурс (такая возможность есть за счет областного бюджета). В этом году введены особые условия для получения медали «За особые успехи в обучении». Русский язык, как и математика профильного уровня, должны быть оценены не меньше чем по 70 баллов по каждому предмету.Как и в прошлом году, для желающих родителей будет проведен ЕГЭ по русскому языку для их ознакомления с процедурой проведения экзамена.Завершая встречу, министр пожелал выпускникам успешной сдачи государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба облправительства.