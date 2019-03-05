Компетенции Самарского университета в продвижении образовательных технологий в сфере космоса отметили в ООН
5 марта 2019 12:40
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Уже четвёртый год представители Самарского университета принимают участие в этом крупнейшем международном форуме.
В повестку дня работы 56-й сессии научно-технического подкомитета были включены следующие вопросы: космическая погода, ядерные источники энергии в космосе, космос и глобальное здоровье, дистанционное зондирование, долговременная устойчивая активность в космосе, космический мусор, околоземные космические объекты и безопасность Земли, управление по устранению последствий стихийных катастроф, глобальные навигационные спутниковые системы, космическая техника для устойчивого социально-экономического развития. Кроме того, в рамках работы подкомитета заслушаны более 70 презентаций, которые были сделаны представителями космических агентств и международных организаций по актуальным вопросам космонавтики. Самарский университет представлял заведующий межвузовской кафедрой космических исследований профессор Игорь Белоконов.
По словам Игоря Белоконова, всеми участниками совещания признаётся важная роль Самарского национального исследовательского университета в реализации этой идеи: “Все стороны поддерживают стремление вуза участвовать в работе по продвижению образовательных технологий в сфере космоса среди развивающихся стран. С 2016 года Самарский университет на регулярной основе взаимодействует с управлением комитета по космосу ООН, выступает с инициативами и реализует мероприятия. Например, в 2017 году на базе Самарского университета успешно прошел практикум ООН/РФ по формированию человеческого потенциала в области космических наук и технологий для развивающихся стран”.
Ранее Самарский университет заключил соглашения о сотрудничестве с африканским региональным образовательным центром в Нигерии, и латиноамериканским региональным образовательным центром в Мексике. На прошедшем заседании подкомитета в Вене достигнуто предварительное согласие об установлении сотрудничества с остальными региональными центрами ООН которые базируются в Иордании, Китае и Индии.
Ранее Самарский университет заключил соглашения о сотрудничестве с африканским региональным образовательным центром в Нигерии, и латиноамериканским региональным образовательным центром в Мексике. На прошедшем заседании подкомитета в Вене достигнуто предварительное согласие об установлении сотрудничества с остальными региональными центрами ООН которые базируются в Иордании, Китае и Индии.
Напомним, что в июне 2019 года в Самарском университете пройдет очередная 15-я Международная летняя космическая школа «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе» по девизом «От идеи миссии до проекта наноспутника». О ее работе Игорь Белоконов рассказал на полях подкомитета ООН. В этом году заявки на участие подали 78 молодых людей из развивающихся стран, в том числе, специалисты из региональных образовательных центров ООН.
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