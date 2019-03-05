Компетенции Самарского университета в продвижении образовательных технологий в сфере космоса отметили в ООН

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Уже четвёртый год представители Самарского университета принимают участие в этом крупнейшем международном форуме.В повестку дня работы 56-й сессии научно-технического подкомитета были включены следующие вопросы: космическая погода, ядерные источники энергии в космосе, космос и глобальное здоровье, дистанционное зондирование, долговременная устойчивая активность в космосе, космический мусор, околоземные космические объекты и безопасность Земли, управление по устранению последствий стихийных катастроф, глобальные навигационные спутниковые системы, космическая техника для устойчивого социально-экономического развития. Кроме того, в рамках работы подкомитета заслушаны более 70 презентаций, которые были сделаны представителями космических агентств и международных организаций по актуальным вопросам космонавтики. Самарский университет представлял заведующий межвузовской кафедрой космических исследований профессорПо словам Игоря Белоконова, всеми участниками совещания признаётся важная роль Самарского национального исследовательского университета в реализации этой идеи: “Все стороны поддерживают стремление вуза участвовать в работе по продвижению образовательных технологий в сфере космоса среди развивающихся стран. С 2016 года Самарский университет на регулярной основе взаимодействует с управлением комитета по космосу ООН, выступает с инициативами и реализует мероприятия. Например, в 2017 году на базе Самарского университета успешно прошел практикум ООН/РФ по формированию человеческого потенциала в области космических наук и технологий для развивающихся стран”.Ранее Самарский университет заключил соглашения о сотрудничестве с африканским региональным образовательным центром в Нигерии, и латиноамериканским региональным образовательным центром в Мексике. На прошедшем заседании подкомитета в Вене достигнуто предварительное согласие об установлении сотрудничества с остальными региональными центрами ООН которые базируются в Иордании, Китае и Индии.Ранее Самарский университет заключил соглашения о сотрудничестве с африканским региональным образовательным центром в Нигерии, и латиноамериканским региональным образовательным центром в Мексике. На прошедшем заседании подкомитета в Вене достигнуто предварительное согласие об установлении сотрудничества с остальными региональными центрами ООН которые базируются в Иордании, Китае и Индии.Напомним, что в июне 2019 года в Самарском университете пройдет очередная 15-я Международная летняя космическая школа «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе» по девизом «От идеи миссии до проекта наноспутника». О ее работе Игорь Белоконов рассказал на полях подкомитета ООН. В этом году заявки на участие подали 78 молодых людей из развивающихся стран, в том числе, специалисты из региональных образовательных центров ООН.