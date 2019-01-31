Китайские студенты участвовали в запуске учебных ракет на аэродроме Самарского университета
31 января 2019 11:21
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Команда конструкторского бюро Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева RocketLAV запустила ракеты SODA1 и “Прототип” с учебного аэродрома в Смышляевке. В запуске экспериментальных моделей участвовали пятьдесят китайских студентов, приехавших в Самару на первую международную зимнюю школу «Космическая техника и технологии».
В ходе запуска были вычислены летные характеристики новой испытательной ракеты “Прототип”, а также модернизированной двухступенчатой SODA1. Последняя поднимается в небо в шестой раз - обладая мощностью двигателя с импульсом 100Н/с, она способна подняться на высоту 230 метров с нагрузкой в виде атмосферного зонда CanSat. В 2018 году за успешный запуск SODA1 команда RocketLAV получила первое место на российском чемпионате по кансатам (RosCanSat). Ракете “Прототип” только предстоит себя проявить. По словам разработчика бортовой электронной системы “Прототипа” Антона Полтораднева, после серии испытательных полетов и доработки в июне 2019 года тестовая модель отправится во Францию на крупный международный форум C’Space для студентов-инженеров, увлеченных созданием космической техники. В 2018 году в рамках этого форума команда Самарского университета была удостоена первой премии Национального центра космических исследований Франции (CNES) за успешный запуск SODA1.
Мастер-класс по запуску ракет с учебного аэродрома Самарского университета - часть большой обучающей программы зимней школы «Космическая техника и технологии». Ее участниками стали студенты Северо-Западного политехнического университета. Организованный в ее рамках конструкторским бюро RocketLAV показательный запуск ракет стал первым для иностранных студентов, обучающихся в Самарском университете. “Зимняя школа Самарского университета подарила мне бесценный опыт, - рассказал студент Северо-Западного политехнического университета Лю Куанпу. - Здесь я изучаю на практике то, что в Китае мы проходим только в теории. Это и двигатели самолетов и космических кораблей, и запуск экспериментальных ракет. Мы рады, что приобщаемся к опыту ученых и инженеров Самарского университета в области ракетно-космических систем”.
За две недели обучения участники школы получат представление о различных аспектах создания и эксплуатации космической техники и подготовят свой сквозной научно-технический проект, сообщает пресс-служба вуза.
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