Изобретения самарского Политеха позволят контролировать экологическую ситуацию

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«Разработка прямых и дистанционных спектральных сенсорных систем» — междисциплинарный проект, который осуществляется командой ученых под руководством профессора кафедры «Электропривод и промышленная автоматика», доктора технических наук Павла Кузнецова.«Мы начали с подбора алгоритмов для математической обработки изображений, поступающих со спутников, — поясняет участник проекта, доцент кафедры „Химическая технология и промышленная экология“ Василий Ермаков. — По снимкам мы смогли определять загрязненные нефтью и нефтепродуктами участки почвы, но распознать мелкие объекты было невозможно. Для более четких снимков требовалось проводить съемку еще как минимум на двух уровнях».Для съемок второго уровня стали использовать самолет-лабораторию с установленной гиперспектральной аппаратурой, а на земле данные собирались с помощью спектрорадиометра.К ученым обратились сразу два сельхозпроизводителя с просьбой разработать способ применения беспилотников в агропромышленности. Политеховцы предложили использовать для дронов рассчитанный ранее классификационный алгоритм для системы «Ресурс-П», а также усовершенствовать стандартную камеру беспилотника, чтобы получать снимки в более высоком разрешении. По словам Ермакова, уже началось тестирование модернизированных камер, а недавно на 3D-принтере напечатано крепление, которое позволит установить камеру на автомобиль.Также для мониторинга почвы необходим спектр грунта, который чаще всего заслонен листьями. Однако с помощью способа ученых Политеха можно будет получать всю необходимую информацию только по снимкам растительного покрова.Работа ведется в рамках реализации стратегических проектов «Территория жизни» и «Полигон технологий» опорного университета, сообщает пресс-служба вуза.