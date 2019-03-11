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Новости /  Общество /  Образование  

Елена Чернега возглавила самарский городской департамент образования

11 марта 2019 12:55
25
Елена Чернега возглавила самарский городской департамент образования
Она приступит к своим обязанностям со вторника, 12 марта.

В понедельник, 11 марта, стало известно о том, что департамент образования Самары возглавила Елена Чернега. В прошлом она работала учителем физики, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, была директором двух школ. С мая 2013 года по январь 2014 года Елена Чернега была заместителем главы администрации Кировского района, а затем до декабря 2015 года – заместителем главы администрации Железнодорожного района. С ноября прошлого года Елена Чернега была заместителем руководителя городского департамента образования, пишет "Самарская газета".

Напомним, ранее им руководила Елена Дуброва. С понедельника, 11 марта, она вступила в должность председателя Счетной палаты Самарской области.

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