Елена Чернега возглавила самарский городской департамент образования

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В понедельник, 11 марта, стало известно о том, что департамент образования Самары возглавила Елена Чернега. В прошлом она работала учителем физики, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, была директором двух школ. С мая 2013 года по январь 2014 года Елена Чернега была заместителем главы администрации Кировского района, а затем до декабря 2015 года – заместителем главы администрации Железнодорожного района. С ноября прошлого года Елена Чернега была заместителем руководителя городского департамента образования, пишет "Самарская газета".Напомним, ранее им руководила Елена Дуброва. С понедельника, 11 марта, она вступила в должность председателя Счетной палаты Самарской области.