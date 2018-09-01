Дмитрий Азаров поздравил школьников и родителей с Днем знаний

175

Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!Для наших первоклассников это первый шаг в яркую, интересную и насыщенную школьную жизнь. Для учеников постарше и студентов – продолжение учебы, встреча с друзьями и любимыми учителями. Для тех, кто уже закончил школу, вуз или ссуз, этот день – повод вспомнить свои детские и юношеские годы, незабываемую пору жизни.Сегодня каждому гражданину доступно качественное образование – мощный ресурс для развития региона, страны в целом. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин, «в классах формируется будущее России». Только высокообразованные, ответственные, инициативные люди, которые готовы постоянно учиться и повышать свою квалификацию, помогут нашему региону и стране совершить технологический прорыв.Мир стремительно меняется. С каждым годом объем информации во всех областях человеческой деятельности накапливается в геометрической прогрессии. И мы должны быть готовы к этому. Только сообща мы сможем выстроить экосистему знаний и их внедрения в экономику и повседневную жизнь. Сегодня Правительство Самарской области ведёт системную работу по формированию современного, соответствующего вызовам времени образовательного кластера.Мы должны создать безопасную цифровую образовательную среду, обеспечить высокое качество дошкольного образования, продолжить совершенствование школьной инфраструктуры.Нам предстоит серьезно модернизировать систему профтехобразования, придать новый импульс развитию высшей школы. Мы исходим из того, что без постоянного обновления, без тесной связи вузов с фундаментальной наукой и производством невозможны инновации, невозможно прорывное развитие губернии.Наша задача – активно способствовать тому, чтобы региональная система образования была конкурентоспособной, чтобы наш регион превратился в кузницу всесторонне подготовленных, креативно мыслящих, востребованных кадров.С особой теплотой сегодня я обращаюсь к работникам образования – воспитателям, учителям, педагогам. Искренне благодарен вам за чуткость, ответственность, профессионализм, способность видеть талант в каждом ученике!Дорогие земляки! От всей души желаю вам новых успехов в овладении знаниями, плодотворной работы, счастья и благополучия!Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров