Дмитрий Азаров поздравил самарских студентов с Днем российского студенчества
25 января 2019 10:17
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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником - Днем российского студенчества!
В современном мире огромной ценностью являются знания, компетенции, навыки человека и сама его способность к обучению. Мир стремительно меняется, и чтобы оставаться востребованным, каждому из нас необходимо учиться в течение всей жизни. И качество образования, его соответствие вызовам времени играет здесь ключевую роль.
Самарская область по праву является одним из крупнейших научно-образовательных центров России. Здесь сложился костяк сильнейших вузов, учреждений среднего специального образования, перед которыми стоят стратегически важные задачи. Президент России Владимир Владимирович Путин особо отмечал, что наши вузы должны оказать полное научное и интеллектуальное содействие реализации национальных проектов, подготовить профессиональные кадры для достижения сложных исследовательских, технологических, производственных целей.
Воплощать в жизнь эти масштабные планы, обеспечивающие прорывное развитие региона и всей страны, предстоит и вам, сегодняшним студентам. Задача властей — создать условия для того, чтобы каждый молодой специалист смог в полной мере реализовать свои таланты.
Для этого сегодня на местном, региональном, федеральном уровне создаются условия для самореализации молодых людей и раскрытия их творческого потенциала. Самарское студенчество принимает самое активное участие в проекте «Лидеры России», форуме ПФО «iВолга», конкурсе «Студент года», конкурсе молодых профессионалов World skills Russia, различных кадровых программах. Важную роль в развитии студенчества играет созданный Совет старост Самарской области.
Отрадно, что все больше студентов становятся волонтерами, принимают активное участие в общественной жизни региона. Не сомневаюсь, что активность студенчества, ваш позитивный и созидательный настрой позволит нам достичь значимых, весомых результатов.
Дорогие друзья! Студенческая пора – время творческого поиска, любви, дружбы и бесценного жизненного опыта. Пусть эти прекрасные годы дадут вам положительный заряд энергии, научат быть сильными, решительными и целеустремленными. Убежден, что вместе, действуя единой командой, мы сделаем Самарскую область одним из самых успешных, процветающих, привлекательных для жизни регионов России.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всем! Учитесь всю жизнь, настойчиво идите к своей мечте, смело реализуйте задуманное, и все у вас получится!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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