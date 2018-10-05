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Новости /  Общество /  Образование  

Дмитрий Азаров поздравил педагогов региона с Днем учителя

5 октября 2018 12:05
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Дмитрий Азаров поздравил педагогов региона с Днем учителя
Уважаемые работники и ветераны системы образования Самарской области!

От всей души поздравляю вас с Днем учителя!

Это праздник из детства, он по-настоящему дорог каждому человеку, независимо от возраста. Учитель для ребенка – всегда близкий человек, наставник и друг. Ведь педагог – это не просто профессия, это призвание, по-настоящему, самоотверженный труд.

Работа учителя – одна из самых ответственных, именно в ваших руках будущее родного края и всей России. Вы создаете основу для самореализации и раскрытия способностей каждого ребенка. Это происходит благодаря вашему таланту, щедрости души, готовности делиться своими знаниями. А то, в каких условиях будут учиться наши дети, какими возможностями обладать – важнейший приоритет работы властей всех уровней.

Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивал: «Наша задача – сформировать по-настоящему современную образовательную среду, комфортную и для учителей, и для учеников, создающую все необходимые условия для развития творческих способностей детей и подростков».

Правительство региона приложит все усилия, чтобы реализовать эти начинания. Развитие системы образования, улучшение технических возможностей, создание безопасной цифровой среды и в дальнейшем будут ведущими направлениями нашей работы. Мы продолжим открывать детские дошкольные учреждения и новые современные школы, совершенствовать систему профтехобразования, заботиться о повышении заработной платы учителей и престижа профессии педагога.

Хочу выразить искреннюю признательность за ваш благородный труд, тепло сердец и свет знаний, который вы несёте детям.

Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, общественного признания, благодарных учеников и студентов, большого личного счастья!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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