День инклюзии для педагогов прошел в Самаре

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В школе № 101 г.о. Самара прошел День инклюзии для педагогов в рамках федерального социального проекта «На урок - вместе», инициированного компанией Ingka Centres в России совместно с Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива». В Самаре исполнителем проекта является СГООИК «Ассоциация Десница». Занятие проводили сотрудники проекта Евгений Печерских, Александр Ивашкин и Елена Головинская.Посмотрели мультфильм «Кастрюлька Анатоля», поговорили на тему особенностей, которые есть у каждого человека, в том числе, и с инвалидностью.Педагогам было предложено (по желанию) примерить на себя роль человека с инвалидностью: застегнуть пуговицы в варежках, пройти по классу с завязанными глазами с помощью провожатого и т.п. Надо признать, что далеко не все педагоги соглашались выполнить эти нехитрые упражнения.«Наш педагогический коллектив был приглашён на занятие по инклюзии. Большое впечатление произвёл мультфильм про кастрюльку.... Удивило, что очень многие из педагогов не готовы даже примерить роль человека с инвалидностью. Думаю, что подобные уроки необходимы не только детям, но обязательно и взрослым: только так мы останавливаемся и задумываемся. И мы учимся инклюзии» (Ольга Маслова, педагог школы 101)В планах работы с проектными школами – Дни инклюзии для педагогов и учащихся, профориентационные встреч и экскурсии, Дни Наставника, профориентационные тестирования, Дни Карьеры! Ребята с инвалидностью и без нее смогут получить непосредственное представление о разных специальностях, что поможет им в дальнейшем с выбором профессии.Задача проекта – привлечь внимание местного и школьного сообщества к проблемам изоляции детей с инвалидностью и повысить уровень инклюзивной культуры у родителей, детей и педагогов. Проект реализуется в Екатеринбурге, Казани, Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге и Уфе.