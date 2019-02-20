Cybersport Weekend Samara пройдет при поддержке Самарского политеха

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С 22 по 24 февраля в Самаре пройдет Cybersport Weekend Samara (https://vk.com/cybersportweekend) – первый открытый турнир среди школ по киберспортивной дисциплине DotA 2, нацеленный на развитие стратегического мышления молодежи. Его организатор – СРОО «За информационное общество» при технологической поддержке IT-компании «Открытый код». Партнером соревнований выступает опорный университет, заинтересованный в привлечении талантливых, технически ориентированных абитуриентов.Для участия в турнире зарегистрировались 16 команд школьников. В каждой команде – по 5 основных игроков, запасной игрок и менеджер, все они представляют одно учебное заведение.Чемпионат проходит по классической схеме. По итогам отборочных соревнований (online-квалификации) в LAN-финал вышли 8 команд. Они будут разбиты на пары и сыграют с соперниками по три матча. Для победы участникам необходимо выиграть два из них.Итоговые соревнования пройдут в открытой студии компании «Открытый код» по адресу: ул. Ярмарочная улица, 55. На платформе Twitch будет вестись прямая трансляция всех игр финального этапа с участием комментаторов.Отметим, сегодня DotA 2 имеет самую многочисленную аудиторию в мире. Растет число игроков и киберспортивных организаций, а также призовые фонды турниров. Матчи топовых профессиональных команд по DotA собирают большое число зрителей и болельщиков.