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Число заявлений абитуриентов в Самарском политехе вдвое превысило контрольные цифры приема

30 июля 2018 13:05
87
Число заявлений абитуриентов в Самарском политехе вдвое превысило контрольные цифры приема
Самые популярные направления – информационные технологии, нефть и строительство.

В Самарском политехе завершилась приемная кампания на очную форму обучения на бюджетной основе. Всего абитуриенты подали 5206 заявлений, что в два раза выше контрольных цифр. Оригиналы аттестатов у будущих студентов принимаются до 1 августа включительно. До 15 августа продлится прием заявлений на очную форму обучения по договорам.

Среди факультетов лидируют институт автоматики и информационных технологий, нефтетехнологический факультет и факультет промышленного и гражданского строительства академии строительства и архитектуры. Самый высокий средний балл зафиксирован на факультете дизайна.

Наряду с выпускниками школ из Самары и Самарской области, России и ближнего зарубежья, интерес к опорному университету проявили и представители отдаленных стран. Так, стать инженерами-политехниками изъявили желание граждане Сомали, Кот-д'Ивуара, Намибии, Панамы и Египта, сообщает СамГТУ.

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