Число заявлений абитуриентов в Самарском политехе вдвое превысило контрольные цифры приема

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В Самарском политехе завершилась приемная кампания на очную форму обучения на бюджетной основе. Всего абитуриенты подали 5206 заявлений, что в два раза выше контрольных цифр. Оригиналы аттестатов у будущих студентов принимаются до 1 августа включительно. До 15 августа продлится прием заявлений на очную форму обучения по договорам.Среди факультетов лидируют институт автоматики и информационных технологий, нефтетехнологический факультет и факультет промышленного и гражданского строительства академии строительства и архитектуры. Самый высокий средний балл зафиксирован на факультете дизайна.Наряду с выпускниками школ из Самары и Самарской области, России и ближнего зарубежья, интерес к опорному университету проявили и представители отдаленных стран. Так, стать инженерами-политехниками изъявили желание граждане Сомали, Кот-д'Ивуара, Намибии, Панамы и Египта, сообщает СамГТУ.