Бывшие студенты самарской академии Наяновой рассказали, каково им в новых вузах

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Не так давно завершилось перераспределение студентов Самарской государственной академии Наяновой в СамГТУ , СГСПУ и Самарский университет. Академию лишили аккредитации ещё 1 октября прошлого года. Известно, что были выявлены нарушения, но в чём конкретно они состояли информации нет. В итоге, академия Наяновой сможет продолжить только обучение по программам начального и основного общего образования.На данный момент академию переделывают в общеобразовательную школу для одарённых детей. Уже проведен набор детей в первые классы на 2019-2020 учебный год.Корреспондент НИА "Самара" поинтересовался у бывших студентов академии Наяновой, каково им в новых вузах и насколько тяжело дались такие изменения в середине учебного года.Ситуацию комментирует студентка четвертого курса, Анастасия Попкова:«Учитывая то, что мы не очень давно начали учиться в СамГТУ, я пока не могу объективно сравнить эти учебные заведения. Сменился "график времени" пар: маленькие перерывы между одинаковыми предметами, большие перерывы между разными предметами, у нас такого не было. В общем, воспринимать материал стало комфортнее, если преподаватели не стараются успеть всё и вся за короткое время и не забывают про эти перерывы совсем. Собственно, преподаватели некоторые остались те же, что и были в прошлом заведении. У нас нет физкультуры, вероятно, программа уже пройдена на предыдущих курсах, но есть возможность посещать бассейн. У СамГТУ много договоров, соглашений с различными клубами, организациями и поэтому много возможностей развития в различных областях деятельности. Не могу сказать, что жалею о чем-то, сложившаяся ситуация сыграла нам на руку».Свое мнение так же выразил студент четвертого курса, Александр:«Первое, что бросилось в глаза при переходе в другой вуз - отсутствие заботы о студенте, какой она была в нашей Академии. Она начиналась даже с нормального сайта, который был хорошо свёрстан. Как бы смешно ни звучало, даже уровень преподавания, по моему мнению, упал. Возможно это связано с тем, что СамГТУ более масштабен, в то время как Академия являлась в каком-то роде камерной, «семейной».Но все это мелочи, потому что главное - это доучиться и получить диплом уже не какой-то академии, о которой в Самаре мало кто знает, а настоящего высшего учебного заведения. Согласитесь это совершенно другое дело. Поэтому, узнав о расформировании ВУЗа, лично я обрадовался - особенно после уточнения, что мы остаёмся на бюджете. Проблем никаких в СамГТУ с переводом не увидел, люди чётко выполняют свою работу».Факультет филологической литературы из магистратуры Академии Наяновой был переведен в СГСПУ. Вот что удалось узнать от студентки Евгении Воронцовой:«В Наяновке я училась почти с самого рождения, закончила школу, закончила бакалавриат по специальности реклама и ссо, разумеется вуз уже как второй дом. Не долго думая, я шагнула в магистратуру на филологический факультет на бюджетную форму обучения. Расписание было отличное, с работой совмещать удобно, преподаватели все знакомые. Все более-менее устраивало, пока вуз не лишили аккредитации. Мы долго ждали звонка о том, куда же нас переведут, многие попали в СамГТУ, СУ, а наша филологическая магистратура в СГСПУ.Вот тут и начались проблемы. Местоположение вуза для меня ужасное, очень сложно добраться. Очень много возни было с документами. На общей встрече с деканатом мы поняли, что они сами не знают что с нами делать. В итоге создали новый факультет для нас, но по русской литературе. В Наяновке мы учили и читали зарубежную. На самом деле нас очень радушно приняли, но тем не менее часть студентов ушла. Но я рада, что нас вообще смогли пристроить, потому что изначально хотели дать академ до осени, а потом снова на первый курс. Тем не менее, это не меняет моего довольно негативного отношения к происходящему. Тем более, что здесь идет уклон в педагогику, к которой у меня душа не лежит».Автор: Мария Решетова