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Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области

13 сентября 2018 12:20
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Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области
Он приурочен ко Дню народного единства.

Акция пройдет в каждом субъекте Российской Федерации в единое время. Задания для диктанта разрабатываются ФАДН совместно с субъектами Российской Федерации и состоят из 30 тестовых заданий:
20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех площадок написания Диктанта и 10 вопросов, составленных с учетом региональной специфики.

Цель просветительской акции – выявление уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах, проживающих в РФ.

По результатам проведения Диктанта в срок до 12 декабря 2018 г. будет сформирован Аналитический отчет, в рамках которого будет дана оценка уровня этнографической грамотности населения России в целом и его отдельных возрастных групп, приведена оценка результатов проведения Диктанта в регионах, сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Адреса ближайших региональных площадок можно найти на сайте www.miretno.ru и www.fadn.gov.ru

О времени и местах проведения просветительской акции «Большой этнографический» диктант» в Самарской области будет сообщено дополнительно, сообщает Дом дружбы народов.
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