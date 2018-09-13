Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области

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Акция пройдет в каждом субъекте Российской Федерации в единое время. Задания для диктанта разрабатываются ФАДН совместно с субъектами Российской Федерации и состоят из 30 тестовых заданий:20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех площадок написания Диктанта и 10 вопросов, составленных с учетом региональной специфики.Цель просветительской акции – выявление уровня этнографической грамотности населения, их знаний о народах, проживающих в РФ.По результатам проведения Диктанта в срок до 12 декабря 2018 г. будет сформирован Аналитический отчет, в рамках которого будет дана оценка уровня этнографической грамотности населения России в целом и его отдельных возрастных групп, приведена оценка результатов проведения Диктанта в регионах, сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.Адреса ближайших региональных площадок можно найти на сайте www.miretno.ru и www.fadn.gov.ruО времени и местах проведения просветительской акции «Большой этнографический» диктант» в Самарской области будет сообщено дополнительно, сообщает Дом дружбы народов.