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Больше пунктуации. Опубликованы проекты заданий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года

28 августа 2018 10:10
122
Больше пунктуации. Опубликованы проекты заданий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года
Изменения не затронут экзамены по математике, географии, физике, химии и информатике.

Количество заданий в ЕГЭ по русскому языку предлагается увеличить с 26 до 27 за счёт введения нового — по пунктуационному анализу текста. Кроме того, обсуждается изменение формата ряда заданий, расширение диапазона проверяемых знаний выпускников. Это следует из проектов заданий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года, опубликованного Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

Согласно документу, изменения внесены в модели второго задания ЕГЭ по биологии — вместо двухбалльного задания с множественным выбором предлагается однобалльное на работу с таблицей. В экзамене по иностранному языку уточнена формулировка и критерии оценивания письменной части 40-го задания, где выпускники должны написать эссе с элементами рассуждения, выбрав из двух перечисленных тем. В ЕГЭ по литературе изменены критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом.

При этом проекты не предполагают изменения структуры и содержания экзаменов по математике, географии, физике, химии и информатике. В Рособрнадзоре отметили, что в целом изменения в контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ-2019 не носят принципиального характера, пишет Лайф.


Фото pixabay.com

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