Активисты Народного фронта проверили готовность школ Самарской области к учебному году

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Самарской области в качестве общественных наблюдателей вместе с приемными комиссиями департамента образования оценили уровень готовности школ региона к 1 сентября. Общественники побывали в школах города Самары и Тольятти и выявили ряд серьезных нарушений требований по содержанию прилегающей к школьной территории.Ежегодно перед началом учебного года эксперты Народного фронта проверяют наличие дорожной разметки вблизи школ, установку необходимых дорожных знаков, пешеходный переход, тротуар, искусственные неровности. «В нынешнем году общественники обращают внимание на территорию школьного двора, наличие ограждения и его состояние. Также общественники оценили удаленность точек продаж алкогольных и табачных изделий от школьной территории», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Самарской области Владимир Марин.В целом школы Тольятти получили положительную оценку экспертов ОНФ. Общественники позитивно оценили состояние классов, спортивных залов, столовой и прилегающей территории. «Эксперты отметили, что школы Тольятти неплохо подготовились к началу учебного процесса, проделали большую работу, и, используя последние дни августа, стараются успеть сделать все возможное, чтобы привести классные комнаты, коридоры, фасад и входную группу в обновленное состояние. Так, в школе №35 крыльцо требует ремонта, но администрация школы заверила нас, что подготовительные работы уже начались, и ремонт входной группы до начала учебного года будет завершен», - отметил член регионального штаба ОНФ в Самарской области Денис Радченко.Основная претензия активистов Народного фронта касается ремонта ограждения и благоустройства школьной территории в Самаре. «Отсутствие должного ограждения, а в иных местах и просто элементарного забора приводит к тому, что, например, в Самаре на территории школы № 28 в Советском районе асоциальные граждане буквально днем употребляют спиртное, здесь же валяются бутылки из-под алкоголя, а другие жители соседних домов на школьной территории выгуливают собак. Территория школы № 59 Железнодорожного района также не огорожена, на пришкольной территории общественники обнаружили стихийные свалки бытового мусора и парковки частных автомобилей», - подчеркнул Марин.Эксперты ОНФ, участвующие в мониторинге, отметили любовь и бережное отношение учителей к своим школам и ученикам, желание сделать учебный процесс познавательным, ярким и увлекательным, поэтому они обратились к руководству города, чтобы обратить внимание на проблему благоустройства школьных дворов и помочь ее решить совместно с образовательным ведомством.Мониторинг готовности школ к новому учебному году активисты Народного фронта проводят в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества». Выявленные в Самаре и Тольятти недостатки общественники взяли на контроль и намерены добиться исправления ситуации.