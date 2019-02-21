Академия Наяновой в Самаре продолжит работу в новом статусе

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Лишившись аккредитации на высшее образование, академия Наяновой продолжит работу в статусе общеобразовательной организации. Об этом рассказал одному из региональных телеканалов министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.Осенью прошлого года Рособрнадзор лишил это учебное заведение аккредитации: студентов высшей школы перевели в другие вузы, а среднее звено продолжило работу в обычном порядке, состоялся набор первоклассников, сообщает пресс-служба облправительства.- С 1 января 2019 года все студенты продолжили обучение в вузах Самарской области, кто-то выбрал и другие вузы Российской Федерации на бюджетной основе. Сама академия Наяновой как высшее учебное заведение трансформируется сейчас в нетиповое общеобразовательное учреждение, которое будет обучать детей с 1 по 11 класс как центр одаренности, как академия одаренности, концепцию которой мы сейчас разрабатываем вместе с педагогическим коллективом, - рассказал Виктор Альбертович.Фото: pixabay.com