31 российский вуз попал в предметный рейтинг лучших университетов мира
27 февраля 2019 23:50
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Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам. Первое место у Гарвардского университета, получившего высшие оценки по 12 предметам. Второе место занял Массачусетский технологический институт, лидирующий по 11 предметам.
Среди вузов России лучшим стал МГУ, вошедший в топ-50 по шести предметам и в топ-100 по 16 предметам. Лучшие результаты МГУ по предмету «естественные науки» —21-е место.
25 российских вузов вошли в топ-100 рейтинга по различным предметам. Санкт-Петербургский горный университет занял 19-е место по предмету «инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность», заняв наивысшую позицию среди российских вузов. Четыре вуза — МГУ, МФТИ, МИФИ и Новосибирский государственный университет — вошли в первую сотню рейтинга по физике и астрономии.
В России действует программа «5-100», которая предполагает попадание к 2020 году пяти российских университетов в первую сотню одного из авторитетных мировых рейтингов.
В сентябре 2018 года британский журнал Times Higher Education включил 35 российских вузов в рейтинг лучших университетов мира. В топ-500 попали МГУ, МФТИ, Высшая школа экономики и МИФИ.
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