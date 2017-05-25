29 мая в Самарской области выпускники напишут ЕГЭ по географии и информатике

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В понедельник в регионе 64 выпускника напишут ЕГЭ по географии и 498 выпускников – ЕГЭ по информатике и ИКТ. Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два в Тольятти и по одному в Самаре,Сызрани и Кинеле, и два ППЭ на дому для участников с особыми возможностями здоровья.При этом в трех ППЭ будет использована технология печати КИМ в ППЭ (контрольные измерительные материалы распечатываются перед началом экзамена в присутствии участников), а в одном ППЭ - технология сканирования экзаменационных материалов в ППЭ (бланки участников сканируются сразу после завершения экзамена в штабе ППЭ).Результаты ребята смогут получить 14 июня (в соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором).Справочно:– 3 часа (180 минут), разрешено использование непрограммируемого калькулятора, линейки и транспортира.– 3 часа 55 минут(235 минут), использование дополнительного оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено, сообщает пресс-служба облправительства.Фото nnmsk.ru